Москва, , 22:00 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый сервис под названием «Питомцы». Информация о нём была опубликована 25 мая в пресс-службе компании.

Как говорится в сообщении, пользователи сервиса смогут «завести паспорта своих любимцев», а также начать следить за графиком их вакцинации прямо в социальной сети. Приложение будет напоминать о прививках и приёме лекарств, а также поможет запланировать поход к ветеринару.

Добавим, что в будущем в сервисе появится справочник со списком ближайших ветеринарных клиник и возможностью онлайн-покупки корма. Пользователи «Питомцев» также смогут генерировать QR-код своего профиля в соцсети для дальнейшего его размещения на ошейнике животного.

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