Ростов-на-Дону, 25 мая 2021, 21:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону стала вакантной должность главы администрации Октябрьского района. Пост покинул Юрий Золотарев, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 25 мая.
Чиновник освобождён от занимаемой должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, уточнили в мэрии. Временно исполнять обязанности руководителя районной администрации будет начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.
Напомним, Золотарев возглавил администрацию Октябрьского района Ростова-на-Дону в октябре 2015 года.