Ижевск, 25 мая, 2021, 21:15 — ИА Регнум. С 1 августа 2020 года в Удмуртию воздушным транспортом прибыло 23 480 человек. Из этого числа не представили результаты теста на коронавирус 562 человека или 2,4%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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При этом из числа граждан, которые по приезду прошли исследования, у 218 человек был выявлен коронавирус.

В отношении граждан, нарушивших предписание о необходимости представления теста на инфекцию, составлено 318 протоколов об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения в суды республики.

По состоянию на 24 мая, в итоге рассмотрения 93 протоколов общая сумма наложенных штрафов составила 812 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 25 мая в регионе выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 45 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 895 случаев. На указанную дату в Удмуртии провели 1 137 014 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2604 теста на коронавирус.

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