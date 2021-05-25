Йошкар-Ола, , 20:33 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 24 мая текущего года за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились с начала эпидсезона 652 человека, включая 183 ребенка в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Только за неделю с 17 по 23 мая от укусов клещей пострадал 201 житель республики, в том числе 37 детей.

В большинстве случаев — 34,5% — нападение клещей происходит в черте населенных пунктов, в 33,7% случаев укусы клещей зарегистрированы в лесах и лесных массивах, в 22,4% — в садоводческих товариществах.

В 286 исследованных клещах (53,9%) обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза. Антиген вируса клещевого энцефалита не выявлен.

На указанную дату, привиты от вирусного клещевого энцефалита 1011 жителей Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, использование противоклещевых репеллентов прямо перед походом в лес может оказаться малоэффективным. Об этом заявил журналистам главный инженер парка «Оленьи ручьи» (Свердловская область) Сергей Смольников. Ветер может быстро сдуть аэрозоль, к тому же средство часто не попадает на одежду в достаточном количестве. Костюм стоит обработать перед поездкой, накануне, и положить его в полиэтиленовый мешок. Переодеться лучше прямо на месте.

Читайте также: Популярный способ защиты от клещей раскритиковали специалисты