Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM Использование противоклещевых репеллентов прямо перед походом в лес может оказаться малоэффективным. Об этом заявил журналистам главный инженер парка «Оленьи ручьи» (Свердловская область) Сергей Смольников.

Специалист уточнил, что ветер может быстро сдуть аэрозоль, к тому же средство часто не попадает на одежду в достаточном количестве. «Половина репеллентов уйдет на друзей, половина — на кусты», — цитирует Смольникова «Ура.ру».

Костюм стоит обработать перед поездкой, накануне, и положить его в полиэтиленовый мешок. Переодеться лучше прямо на месте. Надевать предпочтительную одежду светлых цветов, так как на чёрное больше реагируют мелкие обитатели леса.

Издание также привело мнение санитарного врача Николая Дубинина. Он подтвердил, что костюм для похода в лес лучше обработать репеллентами заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловскую область доставили иммуноглобулин для профилактики энцефалита.

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