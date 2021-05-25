Санкт-Петербург, , 20:26 — REGNUM Корпорация «Газпром» заявила о намерении построить в Санкт-Петербурге небоскрёб «Лахта Центр 2» высотой 703 метра, то есть почти на 300 метров выше, чем уже построенный на северо-западе Петербурга небоскрёб «Лахта Центра».

Проект нового небоскрёба в Петербурге ПАО «Газпром»

Как сообщается в телеграм-канале «Газпрома», новый небоскрёб станет вторым по высоте в мире и поставит абсолютный рекорд по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа.

Архитектурная концепция нового небоскрёба была представлена 25 мая на заседании совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и «Газпромом». Как заявлено, небоскрёб хотят построить «в целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг «Лахта Центра» на побережье Финского залива».

Отмечается, что проект будет реализован вне инвестиционной программы «Газпрома», компанией, не аффилированной с ПАО «Газпром».

Видео: Telegram-канал ПАО «Газпром»

По словам главы Газпрома Алексея Миллера, высота здания выбрана исходя из даты основания Санкт-Петербурга и является данью уважения истории

«Создание в районе «Лахта Центра» ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим», — уверен Миллер.

О концепции нового небоскрёба рассказал Тони Кеттл, архитектор проекта «Лахта Центр 2».