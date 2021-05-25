Москва, , 17:16 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден на предстоящих переговорах в Женеве перспективы двусторонних отношений и международные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди международных тем на встрече будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится 16 июня в Швейцарии.

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