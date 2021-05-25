Воронеж, , 17:03 — REGNUM Первые работы в рамках благоустройства проспекта Революции в Воронеже стартовали 25 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Проект очень масштабный, его реализация займет долгие месяцы, но мы не станем вскрывать всю улицу, а будем идти этапами, чтобы у горожан была возможность передвигаться пешком по проспекту. Тем не менее, заранее приношу искренние извинения за любые возможные неудобства в этот период. В результате мы создадим по-настоящему привлекательное и интересное воронежцам и гостям всех возрастов пространство. И после завершения благоустройства по выходным дням теплого времени года вечером проспект будем делать пешеходным», — обратился к горожанам мэр Вадим Кстенин.

Ранее губернатор Александр Гусев поручил минимизировать для жителей неудобства при проведении работ по благоустройству.

Как сообщало ИА REGNUM, торги по отбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству пешеходной части проспекта Революции остоялись в апреле. Контракт на 521,3 млн рублей заключен с региональным филиалом ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго».

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