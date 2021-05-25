Лима, 25 мая, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Шестнадцать человек, в том числе двое детей, были застрелены членами партизанской группы в Перу, сообщает 25 мая BBC со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Перуанская маоистская организация «Сияющий путь» взяла на себя ответственность за содеянное.

Группа потеряла свою силу после ареста лидера Абимаэля Гусмана в 1992 году, но до сих пор действует в регионах Перу, где культивируются кокаиновые кусты.

Согласно заявлению правительства, после смерти лидера организация превратилась в криминальную группировку и стала заниматься оборотом наркотиков.

Отмечается, что нападение было совершено на одну из деревень Перу 23 мая. Жертвы были застрелены, а некоторые тела сожжены. На месте преступления были найдены листовки, подписанные коммунистической партией, призывающие не участвовать в президентских выборах 6 июня. «Земля будет очищена от предателей и паразитов», говорится в листовках.

Напомним, перуанская маоистская организация Коммунистическая партия Перу — «Сияющий путь», также известная как «Сендеро Луминосо», была основана в 1960 году Абимаэлем Гусманом и перешла к вооружённой партизанской борьбе 17 мая 1980 года, заявив, что целью борьбы является замена «буржуазной демократии» на «новую демократию», что приведет к диктатуре пролетариата и культурной революции, а со временем и к мировой революции.

Данная организация считается террористической в Перу за массовые убийства крестьян, политические убийства и теракты. Группировка находится в списке иностранных террористических организаций Госдепартамента США, ЕС и Канады.

В 2008 году сендеристы вновь заявили об активизации своей деятельности и возобновлении борьбы против правительства Перу.