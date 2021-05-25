Нижний Новгород, , 16:42 — REGNUM Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев занял 67-е место среди 88 глав городских администраций во всероссийском рейтинге градоначальников, составленном аналитиками Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России.

Соседями главы столицы Приволжья по рейтингу оказались мэры Архангельска Дмитрий Морев и Саратова Михаил Исаев, которые расположились на 66-м и 68-м местах.

Возглавляет рейтинг градоначальников мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте расположился мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов. А замыкает тройку лидеров мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Также в первую десятку смогли попасть мэры Казани, Ханты-Мансийска, Салехарда, Калуги, Грозного, Набережных Челнов и Новокузнецка.

Худшими градоначальниками, по мнению авторов всероссийского рейтинга, в настоящее время являются мэр Кызыла Карим Саган-Оол, мэр Орла Юрий Парахин и мэр Махачкалы Салман Дадаев.