Киев, , 15:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «снимает последние предохранители» от распродажи украинской земли иностранцам, заявила в эфире украинского телевидения 25 мая глава партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

Экс-премьер констатировала, что власть Украины продолжает пренебрегать мнением людей, «мастерски отводя внимание общества от земельной темы». По ее словам, принятые в рамках земельной реформы законы — это «вопиющее посягательство на собственность украинского народа».

«Принятыми законами уничтожаются последние остатки украинского фермерства, так как их обяжут идти на аукционы и выкупать собственные земли, которые давались им в 90-е годы по 50 гектаров в постоянное бесплатное пользование. Весь мир идет по пути создания фермерских хозяйств, а у нас их уничтожают», — заявила Тимошенко.

Она также отметила, что77% украинцев хотят проведения «земельного» референдума, но власти игнорируют эти цифры.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня украинский министр аграрной политикиРоман Лещенко сообщил, что рынок земли на Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года без каких-либо «инсинуаций». Накануне он же заявил, что наиболее злостные «земельные махинаторы» вскоре попадут под санкции Совета национальной безопасности и обороны.