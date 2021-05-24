Киев, , 17:26 — REGNUM На Украине наиболее злостные «земельные махинаторы» вскоре попадут под санкции Совета национальной безопасности и обороны, заявил на форуме 24 мая министр аграрной политики страны Роман Лещенко.

Министр уточнил, что согласно украинскому законодательству, кража земли не имеет сроков давности, добавив, что общество должно знать организаторов этих схем в лицо.

«По людям, которые злоупотребляли и аккумулировали огромные массивы земли… мы дадим соответствующие материалы, чтобы к таким людям были применены санкции, чтобы остановить процессы несправедливого изъятия земель», — сказал Лещенко.

Вместе с тем, министр напомнил, что у людей, накапливавших землю «энное количество раз», есть правовой способ добровольного отказа от этих земельных участков.

Лещенко не уточнил, когда Совнацбез Украины может ввести «земельные» санкции.

ИА REGNUM напоминает, что на этой же конференции президент УкраиныВладимир Зеленский заявил, что за время действия моратория на продажу земли украинские чиновники и бизнесмены украли у государства «два Крыма» или около 5 млн гектаров земли. Ранее под санкции Совнацбеза Украины в этом году уже попали лидеры оппозиции, экс-чиновники времен президентства Виктора Януковича, а также люди, которых власти Украины посчитали ответственными за контрабанду.