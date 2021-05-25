Ярославль, 25 мая, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Ярославской области региональные и муниципальные власти не разработали мер поощрения вакцинации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Вакцинация

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Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, существуют лишь предложения о том, как привлечь граждан вакцинироваться от коронавируса. Одна из идей заключается в том, чтобы давать привившимся скидки на товары местных сельхозпроизводителей. Но пока что всё ограничивается обсуждениями.

Пропагандировать вакцинацию личным примером также готовы пока не все руководители. Нет информации о вакцинации губернатора области Дмитрия Миронова, мэра Ярославля Владимира Волкова. Заявили о прививке мэр Рыбинска Денис Добряков, и ряд других районных глав. Первую дозу вакцины получил и директор областного депздрава Василий Тубашов.

Власти Ярославской области делают ставку на пропаганду вакцинации в подконтрольных СМИ и социальных сетях. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин предлагает обратить внимание на опыт других стран.

«Есть допустимые практики, которые применяются в разных странах уже сейчас, чтобы стимулировать этот процесс. Я, как человек переболевший ковидом, стою за вакцинацию. Один из методов, который используется уже сейчас, это лотерея. Когда человек, пришедший на вакцинацию, автоматически участвует в лотерее, где получает какие-то призы. Какую-то часть людей привлечёт и сделает сам процесс участия более интересным. Тут надо, правда, тонко подходить, чтобы не было нагнетания и принуждения людей в какой-либо форме к этому», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Бабуркин.

Как удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM, программы стимулирования вакцинации есть на некоторых ярославских предприятиях. Однако сами они не торопятся рассказывать о своём опыте, объясняя бонусы для привитых утилитарными целями: дешевле привить сотрудника, чем искать ему замену в случае болезни.

На 24 мая вакцинацию от коронавируса завершили 96 619 жителей региона при населении в 1,2 млн человек.