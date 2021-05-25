В Ярославской области власти не разработали мер стимулирования вакцинации
Ярославль, 25 мая, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Ярославской области региональные и муниципальные власти не разработали мер поощрения вакцинации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, существуют лишь предложения о том, как привлечь граждан вакцинироваться от коронавируса. Одна из идей заключается в том, чтобы давать привившимся скидки на товары местных сельхозпроизводителей. Но пока что всё ограничивается обсуждениями.
Пропагандировать вакцинацию личным примером также готовы пока не все руководители. Нет информации о вакцинации губернатора области Дмитрия Миронова, мэра Ярославля Владимира Волкова. Заявили о прививке мэр Рыбинска Денис Добряков, и ряд других районных глав. Первую дозу вакцины получил и директор областного депздрава Василий Тубашов.
Власти Ярославской области делают ставку на пропаганду вакцинации в подконтрольных СМИ и социальных сетях. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин предлагает обратить внимание на опыт других стран.
Как удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM, программы стимулирования вакцинации есть на некоторых ярославских предприятиях. Однако сами они не торопятся рассказывать о своём опыте, объясняя бонусы для привитых утилитарными целями: дешевле привить сотрудника, чем искать ему замену в случае болезни.
На 24 мая вакцинацию от коронавируса завершили 96 619 жителей региона при населении в 1,2 млн человек.