Мадрид, , 14:59 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продлил контракт с клубом. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2022 года.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне 35-летний хорватский футболист провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.

В составе «Реала» Модрич четыре раз выиграл Лигу чемпионов, стал двукратным чемпионом Испании. В 2018 году он был признан лучшим футболистом мира и получил «Золотой мяч».