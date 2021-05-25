Екатеринбург, , 14:51 — REGNUM В Екатеринбурге назначили штраф в пять тысяч рублей экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в форуме одной из нежелательных организаций. Решение принял мировой суд Октябрьского района города.

Штраф вынесен по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации). На Ройзмана составили протокол после задержания участников форума.

Организатором форума являлась нежелательная в России организация. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Ройзман призвал выпускников школ покинуть Россию.

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