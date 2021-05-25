Волгоград, , 14:47 — REGNUM При обустройстве тайника с наркотиком задержана 21-летняя гражданка Республики Казахстан на улице Гомельской в Волгограде. За сбыт запрещённых веществ девушке грозит пожизненное лишение свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Иностранка «работала» закладчиком наркотиков на территории Волгограда с конца апреля 2021 года. В момент изготовления очередного тайника её и задержали сотрудники полиции. В арендованной квартире, где проживала девушка, оперативники изъяли приготовленные к сбыту сильнодействующие запрещённые вещества, а также весы и упаковочный материал. В общей сложности из тайников и квартиры подозреваемой изъято более 300 граммов наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.