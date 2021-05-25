Москва, , 13:09 — REGNUM В Кремле надеются на освобождение российской гражданки Софии Сапеги, задержанной в Минске после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Об этом 25 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к ней», — сказал представитель Кремля. Он выразил надежду, что Сапегу отпустят, если нет обвинений в нарушении законодательства.

Песков добавил, что в Кремле нет данных о каких-либо правонарушениях со стороны задержанной.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в аэропорту Минска правоохранительные органы Белоруссии задержали оппозиционера Романа Протасевича и студентку вильнюсского «Европейского гуманитарного университета» Софию Сапегу.