Киев, 25 мая, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что Киев сможет заработать на решении ряда стран ЕС остановить авиационное сообщение с Белоруссией.

Александр Горбаруквов ИА REGNUM Капитализм

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Об этом глава украинской дипломатии заявил 25 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кулеба заявил, что решение может показаться, в первую очередь, политическим, и оно действительно является таким.

«Оно соответствует интересам и безопасности, ведь действия белорусских властей непредсказуемы», — сказал министр.

Вместе с тем он добавил, что по белорусской власти будет нанесен весомый экономический удар, а Украина может оказаться в выигрыше.

«Белорусский бюджет недополучит транзитные средства… белорусские авиакомпании начнут нести убытки, и аэропорт Минск также потеряет свои доходы… Это решение приведет к некоторому увеличению прибылей Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств мира, которые ранее пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут летать через Украину», — отметил Кулеба.

Вместе с тем министр не стал предполагать, сколько Украина рассчитывает заработать на данной ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня правительство Украины согласно сделанному накануне распоряжению президента Зеленскогоутвердило официальное решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Аналогичные решения, начиная с вечера 24 мая, приняли ряд европейских стран и авиакомпаний.