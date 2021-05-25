Калуга, 25 мая, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 мая. Днём ранее, 24 мая, в регионе было зарегистрировано 48 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 374 человек, 1230 человек находятся на лечении, 33 тыс. 810 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 334 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.