Ташкент, , 12:26 — REGNUM Количество детских садов в Узбекистане за последние четыре года увеличилось в 3,5 раза, до 18,3 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

24 мая узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное развитию дошкольного образования в республике. Отмечается, что охват детей детскими садами достиг 60%.

Глава государства поручил бесплатно обеспечить семейные детские сады учебными пособиями и методическими материалами. На эти цели планируется выделить 30 млрд сумов ($2,84 млн).

Кроме того, семейным детским садам предоставят льготные кредиты на сумму 30 млн сумов ($2837) по ставке 5% годовых. Мирзиёев также поручил увеличить размер субсидий для частных детских садов.

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