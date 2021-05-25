Париж, , 12:26 — REGNUM Компания Renault представила новый седан Taliant. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новинка заменит турецкую версию Logan второго поколения под названием Symbol. Модель базируется на «тележке» CMF-B. Причем именно эта платформа ляжет в основу новых автомобилей Lada.

Taliant схож по своим габаритам с Dacia Logan третьего поколения. Длина седана составляет 4396 мм, ширина — 1848 мм, а высота равна 1501 мм. При этом размер колесной базы составляет 2649 мм.

Под капотом Taliant стоит «атмосферник» производительностью 65 л. с. или турбированный мотор мощностью 90 л. с. Агрегатируются двигатели с пятискоростной «механикой». Более производительная версия модели оснащается бесступенчатой трансмиссией.

Также новинка получит битопливный мотор, который выдает 100 «лошадей». Стоит начальная версия модели в Турции 179 900 лир (1 575 000 рублей).

Ранее компания Renault запатентовала в России дизайн седана Dacia Logan третьего поколения.

Читайте также: Представлены рендерные изображения Renault Duster R. S