Сеул, , 12:25 — REGNUM В Южной Корее сообщили об отсутствии новых очагов птичьего гриппа на протяжении почти двух месяцев. Об этом 25 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, новые случаи высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8 среди диких птиц не фиксировались в стране с 1 апреля, а среди домашних птиц — с 6 апреля.

Уровень предупреждения о птичьем гриппе также снижен с максимального «красного» до минимального «синего» уровня.

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Напомним, что с октября 2020 года на территории Южной Кореи было выявлено 234 случая заражения птичьим гриппом среди диких птиц и 109 случаев среди домашних птиц.