Москва, , 06:42 — REGNUM Алексей Касьянович Антоненко (1911−1941) служил с 1929 года и к началу войны был опытным асом. Во время вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол он в составе группы одержал 2 (согласно другим сведениям, 6) победы над японскими пилотами. В ходе Советско-финской войны сбил еще один самолет противника.

Алексей Касьянович Антоненко

Был награжден орденом Ленина и медалью «За отвагу».

Воевал с немцами с первых дней в звании капитана, заместителем командира 2-й эскадрильи 13-го истребительного авиационного полка 61-й истребительной авиационной бригады Военно-воздушных сил Балтийского флота.

Уже 25 июня одержал свою первую в новой войне победу: на старом И-16 сбил над Таллином бомбардировщик Ю-88.

За первые 34 дня Великой Отечественной Алексей Касьянович совершил около 100 боевых вылетов. Сбил лично 5 (по некоторым сведениям, 1 — тараном) и в составе группы еще 6 вражеских самолетов. Защищал советскую базу на полуострове Ханко (Финляндия).

Одновременно выступал реформатором воздушного боя. Герой Советского Союза генерал-майор Василий Федорович Голубев вспоминал, что летчик-ас предлагал отказаться от громоздкой конструкции ведущий и два ведомых в пользу более маневренной пары, состоящей из ведущего и ведомого.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1941 года капитан был удостоен звания Героя Советского Союза.

11 дней спустя воин погиб в результате авиационной катастрофы на аэродроме Тяктоме на Ханко.

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