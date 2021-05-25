Петрозаводск, 25 мая, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Республике Карелия от коронавирусной инфекции можно привиться на выбор тремя видами вакцины — «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом 25 мая сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Вакцина «ЭпиВакКорона»

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Он напомнил, что «Спутник V» — генноинженерная векторная вакцина с использованием двух штаммов живых аденовирусов человека, лишённых способности размножаться. Первым компонентом этой вакцины привились в Карелии 75 652 человека, вторым — 61 951 человек. Поступило 87 876 доз.

Вакцина «ЭпиВакКорона» — генноинженерный пептидный препарат на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Первым компонентом данной вакцины из поступивших 1100 доз в Карелии привились 500 человек, вторым — 271 человек.

«Накануне в Карелию поступило 780 доз «КовиВака» — классической вакцины на основе «убитого» возбудителя», — отметил министр Охлопков.

Напомним, что привиться от коронавируса можно в любой поликлинике Карелии.

«Хорошо бы работодатели предоставляли работникам для вакцинации дополнительный выходной день», — отметил министр здравоохранения республики.