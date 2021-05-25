Сеул, , 11:50 — REGNUM Власти Сеула намерены выделить 3,8 млрд вон (~$3,4 млн) на установку большого количества камер видеонаблюдения в 11 прибрежных городских парках. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей администрации города.

Известно, что данные меры будут приняты после того, как 21-летний студент-медик утонул в реке Ханган после употребления алкоголя.

Столичные власти намерены установить 40 «умных столбов» с аварийной сигнализацией и динамиками, чтобы обеспечить быстрое реагирование аварийных служб.

Кроме того, власти намерены выделить ещё 1,2 млрд вон (~$1,06 млн) на приобретение и установку 372 камер видеонаблюдения с высоким разрешением в близи колледжей и университетов для предотвращения преступлений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сеуле могут ввести запрет на употребление алкоголя в 11 парках