Москва, 1 июня, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Сергей Михайлович Павлов (1920−2004) войну встретил на границе командиром взвода тяжелых танков Т-35. 11 дней его полк удерживал рубеж, а потом, прорываясь из окружения, отступал к Киеву. Затем последовали бои под Фастовом, Орлом, Тулой.

Сергей Михайлович Павлов

Под Тулой полк был переформирован в бригаду и перевооружен на танки КВ-1 и Т-34. Здесь Павлов сначала исполнял обязанности адъютанта штаба батальона, а летом 1942 года в звании лейтенанта стал командиром 2-й танковой роты КВ 2-го танкового батальона 133-й танковой бригады в 64-й армии.

В ходе Сталинградской битвы экипаж Павлова уничтожил 11 танков, 4 орудия, 3 тягача, 3 автомашины, а также 115 солдат и офицеров противника, а вверенная ему рота — 47 танков, 43 орудия, 25 автомашин, 19 тягачей, 14 пулеметов, 13 минометов и свыше тысячи солдат и офицеров

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 года лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 979).

4 сентября в бою у хутора Елхи (ныне не существует) под Сталинградом Сергея Михайловича тяжело ранило в ногу, которую в итоге пришлось ампутировать.

По излечении был признан ограниченно годным. Служил в учебной части, готовившей танковые экипажи, позднее поступил на инженерный факультет Академии бронетанковых войск, который окончил после Победы.

Воин работал конструктором в отделе совершенствования бронетанковой техники, а затем в системе ПВО. Имел несколько патентов на изобретения, был награжден орденом Красной Звезды.

В 1978 году вышел в запас в звании полковника, после чего четыре года трудился конструктором уже в гражданских организациях. Жил в Москве.