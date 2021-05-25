Горно-Алтайск, , 11:37 — REGNUM На федеральной трассе в Республике Алтай дорожные указатели с названиями населённых пунктов будут написаны на двух языках — русском и алтайском. С соответствующей просьбой к руководство управления дорог «Алтай» обратился глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Много обращений от граждан. Там, где сёла надо и на русском, и на алтайском языке…» — обратился он к начальнику управления Ярославу Долинскому.

Глава также попросил включить эти работы в программу дорожного ремонта на Чуйском тракте на следующие периоды.

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