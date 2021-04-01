Горно-Алтайск, , 09:45 — REGNUM В Республике Алтай будет разработана государственная программа по сохранению и развитию алтайского языка. Такое поручение дал глава региона Олег Хорохордин на конференции, посвящённой 30-летию образования республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По словам главы, алтайский язык является не только государственным языком Горного Алтая наряду с русским, но и частью мирового культурного наследия. В настоящее время мероприятия по его поддержке проводятся в рамках программы «Реализация государственной национальной политики».

«Учитывая особую важность этой задачи, я предлагаю и даю поручение разработать отдельную государственную программу на трехлетний период, 2022−2024 годы, по сохранению и развитию алтайского языка. Думаю, это будет правильно», — отметил он.

Олег Хорохордин добавил, что число организаций, где преподают алтайский язык увеличивается ежегодно, как и количество изучающих его детей. На нём также выходят публикации художественного, научного и учебно-методического направления.

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