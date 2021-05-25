Донецк, , 10:54 — REGNUM Украинские силовики за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 мая рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило два раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 13 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 60 и 120 мм и что были обстреляны район села Спартак и поселка шахты «Трудовская» на донецком направлении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в СЦКК сообщили, что газопровод и электроподстанция в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка получили повреждения во время обстрела киевскими боевиками.