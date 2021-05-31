Москва, 31 мая, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Яков Георгиевич Бреус (1911−1972) первый свой орден получил на Советско-финской войне.

Яков Георгиевич Бреус

В самом начале Великой Отечественной командовал ротой и успешно оборонял реку Прут. Вскоре в звании лейтенанта принял командование над 3-м батальоном 161-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии в Приморской армии. Защищал Одессу.

Когда 9 августа в районе станции Раздельная и села Понятовка (Одесская область) румынские войска двумя ротами прорвались и вышли в тылы советских подразделений, он ночью окружил и разгромил противника.

18 августа батальон Бреуса в районе станции Карпово отбил все атаки вражеской пехоты, поддержанные авиацией и бронетехникой. Яков Георгиевич лично сжег один танк.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1942 года лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2752).

В дальнейшем Бреус оборонял Севастополь, участвовал в битве за Кавказ, освобождении Украины, Крыма, Латвии, боях в Восточной Пруссии. Был трижды ранен, последний раз при штурме Кенигсберга.

Также за время войны был еще раз награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и медалями.

Вышел в отставку в звании капитана в 1945 году. Жил и работал в Одессе. Был ее почетным гражданином.