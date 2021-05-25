Вашингтон, 25 мая, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Гарантий в том, что выделяемые американскими властями Палестине миллионы долларов поддержки не окажутся в руках членов движения ХАМАС, нет, заявили 24 мая в Государственном департаменте США, сообщает New York Post.

ХАМАС

«Мы собираемся работать в партнерстве с ООН и Палестинской администрацией, чтобы направить туда помощь таким образом, чтобы сделать все возможное, чтобы доставить ее народу Газы, — отметил анонимный чиновник. — Я также уверен, что правительство Египта сыграет в этом определенную роль».

«Как мы знаем, в жизни нет никаких гарантий», — добавил чиновник, подчеркнув, что американские власти намерены сделать всё, что в их силах, «чтобы эта помощь дошла до людей, которые в ней больше всего нуждаются».

Ранее глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где он должен провести переговоры с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел страны Габи Ашкенази