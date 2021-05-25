Джакарта, , 10:16 — REGNUM Посольство Индонезии в Пекине организовало форум сотрудничества Китая и Индонезии по вопросам инвестиций, торговли, культуры и туризма, сообщает Sindonews.

В форуме приняли участие более 200 участников из Индонезии и города Чунцин в Китае, в том числе известная автомобильная компания Sokon Industrial Group Co Ltd.

Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун рассказал о развитии торговли между Индонезией и Китаем, которая в первом квартале 2021 года выросла до $25 млрд, в результате чего Индонезия стала 13-м по величине двусторонним торговым партнером Китая.

За тот же период инвестиции Китая в Индонезию достигли $1,04 млрд, что позволяет Китаю оставаться вторым по величине иностранным инвестором в Индонезии.

Товарооборот между Индонезией и городом Чунцин в 2020 году превысил $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия приняла участие в 11-м форуме и выставке Китая и АСЕАН в области горнодобывающей промышленности.

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