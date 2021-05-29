Москва, , 07:12 — REGNUM Афанасий Иванович Ермаков (1905−1967) отличился в первые дни пребывания в действующей армии, летом 1942 года.

Афанасий Иванович Ермаков

Он служил в звании рядового пулеметчиком 716-го стрелкового полка 157-й стрелковой дивизии в 64-й армии.

27 июля солдат успешно сдерживал натиск гитлеровцев, прорвавшихся на левый берег Дона на Цимлянском направлении в районе хутора Красный Яр (Ростовская область). Три дня спустя, когда немцы смогли обойти левый фланг батальона Ермакова, он на четыре часа задержал их дальнейшее продвижение.

7 августа с группой бойцов на высоте 89.9 у хутора Новоаксайский (ныне Волгоградская область) пулеметчик отразил восемь неприятельских атак и истребил более сотни солдат и офицеров противника.

Во время одного из боев батальон попал в окружение, но благодаря умелому ведению огня Ермаковым красноармейцы смогли прорвать кольцо и, совершив 80-километровый марш, соединиться с основными силами.

Всего за время боев с 22 июля по 9 сентября 1942 года Афанасий Иванович уничтожил свыше 300 захватчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 года рядовому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 753).

Демобилизовался Ермаков в звании лейтенанта. Жил и работал в Жданове (ныне Мариуполь, Донецкая область).

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