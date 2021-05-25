Воронеж, , 09:54 — REGNUM Сумма просроченной задолженности предприятий ЖКХ Воронежской области за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками составляет 977,8 млн рублей. Данные привёл 24 мая на еженедельном оперативном совещании руководитель департамента ЖКХ и энергетики области Максим Зацепин, сообщили в пресс-службе облправительства.

Причинами накопления задолженности стали долги со стороны потребителей, а также неэффективное управление доходами и расходами управляющих организаций. Так, задолженность управляющих организаций перед ПАО «ТНС-энерго-Воронеж» составляет 281 млн рублей. Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) за тепловую энергию на данный момент составляет 428,6 млн рублей, за газ — 267,5 млн рублей. По результатам проверок государственной жилищной инспекции по Воронежской области в отношении управляющих организаций из-за долгов было возбуждено 19 административных дел.

Как напоминает ИА REGNUM, ещё четыре — пять лет назад долги УК перед газовиками приводили к масштабным отключениям горячей воды в летний период. В результате многие воронежцы оставались без горячего водоснабжения на несколько месяцев, до начала отопительного сезона.