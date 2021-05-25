Куала-Лумпур, , 09:26 — REGNUM Столкновение двух поездов в Малайзии стало первым инцидентом за 23 года эксплуатации легкого метро, сообщает Detik.

В министерстве транспорта Малайзии заявили, что сформируют целевую группу и комиссию для расследования причин аварии. Через две недели группа представит отчет о результатах расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения двух поездов метро в Малайзии пострадали 213 пассажиров. Авария произошла 24 мая в туннеле между станциями Kampung Baru и KLCC в Куала-Лумпуре.

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