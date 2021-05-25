Джакарта, , 09:09 — REGNUM Министерства промышленности Индонезии и Узбекистана имеют возможность расширить экономическое сотрудничество и углубить структуру производства за счет инвестиций, в том числе в отрасль удобрений, сообщает Antara.

«Мы поощряем сотрудничество между индонезийскими и узбекскими промышленными игроками, например, в секторе производства удобрений», — говорится в заявлении министерства промышленности Индонезии.

Есть возможности для улучшения экономического сотрудничества между Индонезией и Узбекистаном, так что это может подстегнуть торговый баланс между странами.

Одним из основных материалов, необходимых Индонезии для производства удобрений, является хлорид калия. Это сырье для удобрений используется в качестве вспомогательного материала в пищевой и медицинской промышленности. Узбекистану также нужны тропические фрукты, такие как бананы, драконий фрукт, авокадо и кофе.