Иркутск, , 08:59 — REGNUM Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки в Иркутской области превысила 90%. Об этом сообщил прибывший в Приангарье начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев. Как сообщает пресс-служба правительства региона, его цель — обсудить подготовку к летнему прохождению пожароопасного сезона.

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«91% ликвидации лесных пожаров в первые сутки — это очень хороший показатель. Он говорит о своевременности обнаружения, своевременности тушения, задействованности всех сил и средств», — отметил Николай Кривошеев.

По оценке губернатора региона Игоря Кобзева, основные трудности, связанные с тушением лесных очагов, касаются в основном южной и центральной частей Иркутской области.

«А северные территории у нас находятся в четвертом и пятом классах пожарной опасности. И нам есть над чем работать, потому что подавляющее большинство причин возникновения лесных пожаров — это человеческий фактор, это несанкционированные палы на землях сельхозназначения во время действия особого противопожарного режима», — добавил глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области произошло уже 74 пожара на общей площади 1397,2 га.

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