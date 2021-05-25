Брюссель, , 08:47 — REGNUM Еврокомиссия и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель должны будут подготовить доклад об отношениях между Евросоюзом и Россией. Такое поручение по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе дали лидеры 27 стран Европейского союза.

Как следует из заявления на сайте ЕС, документ должен быть представлен на саммите в июле.

«Евросовет подтвердил свою приверженность пяти принципам, которыми ЕС руководствуется в политике по отношению к России. Он поручает Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС представить на саммите в июне доклад об отношениях с Россией с вариантами политики и в соответствии с этими пятью принципами», — говорится в заявлении.

В документе отмечено, что Евросовет осуждает «незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и за пределами союза». Также ЕС выразил солидарность с Чехией из-за дипломатического скандала с Россией и поддержал её действия по отношению к Москве.

Напомним, в апреле Чехия выслала 18 российских дипломатов в связи с обвинениями Москвы во взрывах на складах с оружием во Врбетице в 2014 году. Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, пять принципов отношений Евросоюза и России были утверждены блоком в 2016 году. Они состоят в том, чтобы следовать Минским соглашениям, устанавливать тесные контакты со странами СНГ, сотрудничать с РФ по взаимоинтересным вопросам и противодействовать России в случае разногласий.