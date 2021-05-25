Тбилиси, , 08:21 — REGNUM Властям Грузии нужно начать диалог с вышедшими на акцию протеста в Тбилиси противниками строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия). Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

Дипломат прокомментировал митинги, которые прошли в Тбилиси 23 и 24 мая. На них протестующие начали перекрывать движение на улицах столицы.

«Призываю стороны к началу диалога, созданию платформы, где будут задействованы все участники, — сказал Харцель. — Я также приветствую участие секретаря Совета энергетической безопасности, которое, как мне кажется, было положительно воспринято обеими сторонами».

Ранее переговоры с противниками строительства Намахваньской ГЭС вели глава минэкономики Грузии Натия Турнава и министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства страны Леван Давиташвили. Переговоры не дали результата, протестующие требуют остановить строительство, а также снять с поста и судить Турнаву.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста. 23 мая 2020 года активисты впервые вышли на протестную акцию в Тбилиси. Протестующие остались в столице и заявили, что будут дальше блокировать улицы, пока их требования не выполнят.

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