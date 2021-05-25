Оренбург, , 07:46 — REGNUM В Оренбургской области с 26 мая ожидается спад аномальной жары. Как сообщает гидрометцентр, приближающийся с запада антициклон поменяет потоки ветра с южных на северные, что понизит температурный фон, вызовет усиление ветра, в отдельных районах пройдут дожди и грозы.

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Вместе с тем, синоптики отмечают, что с 25 по 29 мая в регионе сохранится аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 °C и более.

Сегодня, 25 мая, на западе области возможны небольшой дождь и гроза. Воздух в регионе прогреется до 37 °C на западе и до +31°С на севере. На территории Оренбуржья властвует южный ветер. Уже 26 мая на смену ему придет ветер северного направления. Ночные температуры воздуха упадут до +7,+12°С — в северной и восточной части. Днем на севере и востоке пройдут дожди и грозы. Ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +23,+28 °C, на востоке — до +34°С.

27 мая также сохранится северный ветер. Воздух ночью прогреется до +16°C, в северных и западных районах — до +5,+10°C. Дневная температура составит +29°C.

В конце недели воздух в антициклоне начнет постепенно прогреваться и дневные температуры вновь подберутся к +30°С.