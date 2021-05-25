Москва, , 07:42 — REGNUM На задержание властями Белоруссии одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича не может быть двух мнений, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«В этом эпизоде я полностью на стороне Александра Григорьевича Лукашенко — 100%, 110%, 120%. Я в этом сюжете, который рассматривается, на его стороне — это первое. Второе, вопрос о том, какой что принесет ущерб — это очень сложный вопрос. Просто если мы все время будем бояться того, какие действия принесут нам ущерб, нам надо лечь и помирать. Кроме того, даже если мы ничего не будем делать, тоже будет ущерб», — заявил Кургинян.

По его словам, существует две логики касательно Протасевича в мире. Первая — это «бедный мальчик» в одиночку, борющийся против «кровавой тоталитарной системы Лукашенко», а другая и единственно верная логика заключается в другом.

«Сидит пацан, который дружит с террористическими организациями, работает на деньги Польши, воюет в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и незаконным образом взрывает государство. Как вы соедините эти две логики?», — заметил политолог, добавив, что логика «бедного мальчика» в ситуации, когда на кону судьба Белоруссии и России — не работает.