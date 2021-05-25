Москва, 25 мая, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Правительство России сможет быстрее добиться снижения уровня бедности, если пойдёт по пути увеличения «адресности» социальной поддержки малообеспеченным гражданам, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью «Известиям» 25 мая.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

По его словам, сегодня в правительстве завершается разработка Единого плана развития и Стратегии-2030, в которых предусмотрено снижение уровня бедности вдвое.

«Есть меры, которые позволяют снизить бедность в два раза раньше, чем к 2030 году. Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз», — сказал Кудрин.

Читайте также: Кудрин рассказал о сценарии ускоренной борьбы с бедностью

Он объяснил, что если у человека уже есть два дома и два автомобиля, то он уже не может претендовать на выплаты. После исключения таких получателей из списка адресной поддержки останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни, объяснил глава Счётной палаты.