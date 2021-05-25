Москва, 25 мая, 2021, 05:26 — ИА Регнум. К власти в США пришло мелкое коррумпированное правительство, но оно непоколебимо в своей борьбе с Россией и ее идеями, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

(сс) Gage Skidmore Президент США Джо Байден

«Это мелкое сейчас очень правительство пришло в Соединенные Штаты. Оно будет так запутываться в собственных комбинациях чисто корыстного типа, что дальше некуда. Вся эта деятельность Байдена на Украине будет продолжена и усилена. Там уже видно, как будет это все в других точках. Но через это все идет их воля к освобождению джина из этой бутылки. К остановлению этого модерна — это первое и второе — республиканцы ненавидят Европу люто, а демократы нет», — заявил Куригнян.

По его словам, демократы в США сейчас будут собирать «евроатлантическое сообщество» на фоне «борьбы с авторитаризмом», то есть поддержки радикальных исламистов и террористов на Ближнем Востоке. В связи с этим, мир будет двигаться в крайне опасно для России направлении.

«Мы в этом благополучии нашем национально-суверенном можем ли выстоять, или мы вновь должны превращаться в империю и договаривать до конца, в чем наше отличие от них и насколько мы не просто другие, а антагонисты этого самого Запада — хранители истории и гуманизма от тупой миссии демонтажа истории гуманизма, которую Запад взял на себя сейчас», — подытожил эксперт.