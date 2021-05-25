Остин, США, , 03:55 — REGNUM В США законопроект, позволяющий носить пистолет в общественных местах без специального разрешения, одобрило законодательное собрание штата Техас. Об этом 24 мая сообщает агентство Associated Press.

Инициатива была одобрена депутатами, несмотря на активные протесты групп по контролю за ношением оружия. Её авторы уверены, что она даст жителям штата больше возможностей для самообороны.

Если законопроект будет подписан губернатором штата Грэгом Эбботом, право на ношение пистолета в общественных местах получат жители Техаса, у которых нет судимостей за связанные с насилием преступления или специальных ограничений. Отмечается, что в США подобная норма действует примерно в двадцати других штатах.

В настоящее время законодательство штата Техас позволяет жителям носить в общественных местах винтовки.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор штата Айова, член Республиканской партии Ким Рейнольдс подписала законопроект, который позволит людям покупать и носить пистолеты в штате без получения специального разрешения.

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