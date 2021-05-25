Исламабад, , 01:11 — REGNUM Пятеро человек получили ранения при взрыве в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сообщается, что взрыв произошел на дороге в столице региона городе Кветта. По предварительной версии, неизвестные боевики установили самодельное взрывное устройство с целью подорвать сотрудников правоохранительных органов. Среди силовиков пострадал всего один человек, его доставили в больницу. Отмечается, что состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая взрыв произошел на митинге одной из партий в провинции Белуджистан в Пакистане. В результате теракта пострадали шесть человек, еще 14 получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате взрыва на митинге в Пакистане погибли шесть человек