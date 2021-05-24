Париж, , 23:38 — REGNUM Французские ВВС готовятся принять на вооружение новую модификацию истребителя Rafale, сообщает 24 мая военное ведомство страны.

Речь идет о начале лётных испытаний истребителя Rafale F4.

Минобороны Франции уточняет, что уже завершен первый этап испытаний, в ходе которого проведено более 50 вылетов.

Тестирование нового самолета проходит на авиабазе Иср в южной части Франции. В испытаниях задействованы два истребителя новой модификации.

Французские военные заявляют, что после прохождения необходимых тестов Rafale F4 станет основным истребителем ВВС Франции вместо Rafale F3-R.

Главным отличием истребителя Rafale F4 является усовершенствованный бортовой радар RBE2 с АФАР, модуль дальнего радиолокационного наведения TALIOS и разведывательный модуль Reco NG. Кроме того, заявлялось о модернизации систем связи, нашлемных дисплеев и блока управления двигателем.

Справка ИА REGNUM: первый полет истребителя Rafale состоялся в 1986 году, а на вооружение он был принят через 18 лет, в 2004 году.

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