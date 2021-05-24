Минск, 24 мая, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Бывший агент американских спецслужб Эдвард Сноуден осудил инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске. Свое мнение по этому поводу он озвучил 24 мая в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«Сажать самолеты ради ареста диссидентов всегда было возмутительно. Это современная версия «чрезвычайной выдачи» времен Буша (международное похищение людей государственными агентами), и это должно быть встречено с сопротивлением независимо от флага», — написал Сноуден.

Напомним, когда США охотились за Эдвардом Сноуденом, в 2013 году в столице Австрии был принудительно посажен и досмотрен самолёт президента Боливии, летевший из Москвы. Были и другие примеры, в том числе касающиеся посадки белорусских лайнеров.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан накануне, 23 мая, в аэропорту Минска. Он находился на борту самолёта, следовавшего из Афин в Вильнюс: самолёт был посажен в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту.