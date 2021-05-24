Берлин, 24 мая, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Lufthansa не будет осуществлять авиарейсы через воздушное пространство Белоруссии, сообщает 24 мая «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы авиакомпании.

Andrew Thomas Самолёт компании Lufthansa

По его словам, полёты будут приостановлены до дальнейших решений по этому вопросу.

«Действий в белорусском воздушном пространстве до дальнейших решений больше не будет», — цитирует агентство представителя Lufthansa.

Однако пока это не относится к ранее запланированному рейсу в Минск из Франкфурта-на-Майне.

При этом было отмечено, что руководство авиакомпании ежедневно оценивает развитие ситуации.

Такое решение принято на фоне вынужденной посадки в аэропорту Минска пассажирского самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. После анонимного сообщения о бомбе на его борту, самолет повернул в Минск и совершил там посадку.

Летевший этим рейсом создатель экстремистского Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан, так как ранее был объявлен властями Белоруссии в межгосударственный розыск по делу о массовых беспорядках и за призывы к терактам и свержению законной власти.