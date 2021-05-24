Москва, , 22:06 — REGNUM Два разведывательных самолета США осуществили длительные полеты у государственных границ России на Черном море, сообщают 24 мая авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Первым у морских границ России в районе Крыма появился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Он взлетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. После его ухода от российских границ, к Крыму приблизился самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, взлетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Он несколько часов курсировал вдоль побережья Крымского полуострова, а затем вдоль морских границ российского Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в небе над Черным морем были зафиксированы полеты радиоэлектронного разведчика ВМС США EP-3E Aries II и патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon.

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