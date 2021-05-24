Лос-Анджелес, США, , 22:02 — REGNUM Эмбер Мидфандер, сыгравшая Кэрри Лаудермилк в сериале Ноя Хоули «Легион» снимется в новом фильме «Хищник». Об этом 24 мая сообщил портал Screen Rant.

В качестве режиссёра пятой картины франшизы выступит Дэн Трахтенберг («Портал: Некуда бежать», «Кловерфилд, 10»). Пока компания Disney и студия 20th Century ничего не сообщили о сюжете, однако ранее в сети появилась информация о том, что действие фильма будет происходить в прошлом. В центре повествования, возможно, будет находиться женщина из индейского племени Команчи.

Напомним, четвёртый фильм франшизы «Хищник» снял режиссёр Шейн Блэк. Фильм слабо выступил в прокате, при бюджете $88 млн он собрал в США лишь $51 млн, а в мире — $160,5 млн.

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